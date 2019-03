Torino, Mazzarri: "Per adesso non voglio guardare la classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Frosinone, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato anche di formazione: "Manca ancora un allenamento e lì scioglierò gli ultimi dubbi. Lukic e Aina? Purtroppo Lukic si è fatto male ieri ed è andato ora a fare accertamenti, mentre Aina ha lavorato parzialmente con il gruppo. Domani valuteremo entrambi. La classifica non la voglio guardare ora. Dobbiamo solo pensare a crescere e provare a vincere una partita alla volta. Questo però non significa non essere ambiziosi. Singo? Ho ottime sensazioni. E' giusto che inizi a giocare anche con la Primavera per valutarlo meglio anche in partite ufficiali. I giocatori mi stanno seguendo, noi lavoriamo al massimo durante la settimana per fare bene la domenica. I record e le altre cose non le guardiamo."