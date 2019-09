Torino, Mazzarri: "Più cresci, meno sei simpatico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Torino Walter Mazzari ha parlato anche del momento dei granata, reduci da due sconfitte di fila: "I veri tifosi del Toro sanno la buonafede del lavoro che abbiamo fatto, io non so più da dove arrivano tutti questi malumori. Non si sa chi le dice, per me sono destabilizzatori. Non è che se l'anno scorso abbiamo vinto a Genova, domenica scorsa dovevamo per forza dominare. Dobbiamo stare attenti a non offendere, siamo lucidi e ascoltate chi ha una carriera alle spalle. Il Torino dà fastidio? Se l'anno scorso abbiamo messo sotto tante squadre, ora non ci affrontano come quando eravamo decimi. E quando ci hanno visto in Europa ci rispettano in un altro modo. Più cresci, e meno sei simpatico. Mi avete dato un bell'assist".