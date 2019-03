© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo l'1-1 in casa della Fiorentina: "Potevamo fare meglio, non sono soddisfatto di come abbiamo giocato anche se un punto qua non è da buttar via. Siamo partiti malissimo, eravamo frastornati. E questo è uno dei motivi per cui la prova non mi è piaciuta. A volte ci facciamo gol da soli, ogni tanto siamo un po' bischeri. La Fiorentina in mezzo era forte, anche in difesa avevamo bisogno della parità numerica. Le tre punte a volte le ho messe, ma servono i presupposti. Ci sono anche gli esterni offensivi come Berenguer oggi. Ci sono stati momenti in cui potevamo vincerla. A Torino se le cose si fanno bene c'è anche la possibilità di sognare la Champions, perché no", ha detto Mazzarri a Sky Sport.