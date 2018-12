Torino, Mazzarri promuove la difesa: "Djidji è stata una bella scoperta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale granata dopo la vittoria per 3-1contro l'Empoli: "Ci tengo a fare i complimenti a tutti: abbiamo fatto un bel passo in avanti, affrontando nel migliore dei modi una squadra forte e tosta. Abbiamo concesso pochissimo, siamo stati quasi perfetti. Sapevamo che loro erano molto pericolosi nelle ripartenze, se non fossimo stati concentrati avremmo potuto subire alcuni gol".

Il tecnico granata ha parlato anche della decisione di far giocare i tre attaccanti insieme: "È un'opzione che abbiamo. Sicuramente oggi abbiamo avuto delle indicazioni migliori, perchè pian piano gli automatismi migliorano: gli stessi Belotti e Zaza stanno cominciando a conoscersi meglio".

Mazzarri promuove anche il Boxing Day: "È una bella cosa, noi tutti siamo qua per fare spettacolo, quindi poter giocare quando la gente è in ferie è un vantaggio per lo sport e per i tifosi".

Infine c'è anche un plauso per i difensori granata: "Sono una garanzia. Stanno facendo tutti bene: Moretti è una garanzia e Djidji è stata una bella scoperta".