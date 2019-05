Torino, Mazzarri: "Pronti per la Juve. Non dobbiamo commettere errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro: "La settimana è stata più corta del normale, è stata bella perché veniamo da una grande vittoria. Adesso vogliamo fare un'altra gara ad altissimo livello, penso che i ragazzi siano più maturi per poter gestire anche un po' di euforia, sarebbe il definitivo salto di qualità. Abbiamo lavorato bene".

Sarà un weekend particolare, visto anche l'anniversario della tragedia di Superga.

"Era fondamentale non si giocasse il 4 maggio, quella data non va toccata. Sabato ci dedicheremo a questa importante ricorrenza, per noi e per l'Italia intera".

Su cosa ha insistito in questi giorni?

"Domani incontreremo la prima in classifica, quindi per i valori dimostrati è più forte del Milan che abbiamo battuto domenica scorsa. Quest'anno abbiamo affrontato tutte le squadre più importanti e le abbiamo messe in difficoltà quando abbiamo giocato bene. Il destino dipende quasi esclusivamente da noi, il risultato poi dipende anche da un pizzico di fortuna. Dobbiamo essere attenti e non commettere errori, visto che la Juventus è una squadra molto forte".