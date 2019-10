Dopo il pareggio interno contro il Cagliari, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ieri ho fatto la conferenza e ho detto prima della gara che noi nello spogliatoio sappiamo le nostre problematica. L'unica settimana in cui ho potuto lavorare completamene è stata quella prima di questa partita. Qualcosina si era visto per una ventina di minuti poi nella prima volta in cui il Cagliari ha fatto due azioni nella nostra metà campo, ci è venuto il braccino. Poi con i cambi e con quello che ci siamo detti nell'intervallo, siamo ripartiti e l'impressione è che fossimo tornati brillanti. Poi ero convinto si potesse vincere e alla prima volta che il Cagliari ci ha fatto un po' paura ci è venuto di nuovo il braccino corto. Rimane la positività di aver recuperato la partita, teniamoci questo pareggio e vediamo di uscire passetto dopo passetto di uscire da questo momento".