Torino, Mazzarri: "Qui tutti in competizione: ai tifosi interessa questo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Walter Mazzarri, alla vigilia della gara contro l'Udinese, ha parlato della mentalità dei giocatori granata. "Arrivando al Toro, i giocatori devono capire di essere sempre in competizione l'uno con l'altro, per alzare la classifica e migliorare i risultati. Ai tifosi del Toro interessa questo. Ho un po' di esperienza in questo senso: quando un club è riuscito a inculcare questa mentalità è riuscito a ottenere risultati anche migliori delle qualità sulla carta".