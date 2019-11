© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Mazzarri, almeno a sentire le parole di Urbano Cairo, non è in discussione e La Gazzetta dello Sport di questa mattina la pensa allo stesso modo, nonostante il derby di stasera, sfida davvero delicata. Il tecnico non rischia il posto ma c'è un'eventualità che potrebbe vederlo esonerato: soltanto in caso di sconfitta molto pesante il presidente granata potrebbe tornare sui suoi passi, cambiando guida tecnica.