Torino, Mazzarri: "Rispetto per il Frosinone, ci ha messo in difficoltà"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino il tecnico Walter Mazzarri ha presentato la sfida di domenica contro il Frosinone. Queste le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club: "Sembra di ripetere sempre le stesse cose, ma il Frosinone da quando ha cambiato allenatore ha messo in difficoltà tutte le squadre affrontate e spesso non avrebbe meritato di perdere. Lo stadio mi dicono essere molto caldo e noi dovremo essere al top per ottenere un risultato importante. Anche all'andata ci hanno messo in difficoltà, hanno dei valori importanti. Servirà grande rispetto nei loro confronti. In settimana sono stato attento a tenere alta la concentrazione dei ragazzi. Contro il Chievo abbiamo vinto ma non mi è piaciuta la prestazione: avremmo potuto fare molto meglio. Su questo abbiamo lavorato e speriamo di riuscirci contro il Frosinone. Formazione? Manca ancora un allenamento e lì scioglierò gli ultimi dubbi. Lukic e Aina? Purtroppo Lukic si è fatto male ieri ed è andato ora a fare accertamenti, mentre Aina ha lavorato parzialmente con il gruppo. Domani valuteremo entrambi.

La classifica non la voglio guardare ora. Dobbiamo solo pensare a crescere e provare a vincere una partita alla volta. Questo però non significa non essere ambiziosi. Singo? Ho ottime sensazioni. E' giusto che inizi a giocare anche con la Primavera per valutarlo meglio anche in partite ufficiali. I giocatori mi stanno seguendo, noi lavoriamo al massimo durante la settimana per fare bene la domenica. I record e le altre cose non le guardiamo."