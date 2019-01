Torino, Mazzarri: "Roma? Se stiamo bene ce la possiamo giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma domani allo Stadio Olimpico Grande Torino. Queste le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale granata: "La Roma è una squadra forte. Noi però pensiamo solo a noi stessi, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Se stiamo bene in campo ce la possiamo giocare. Purtroppo da alcuni match stiamo raccogliendo meno di quanto seminiamo. Abbiamo alcune assenze, ma non voglio cercare alibi. Mi aspetto una prestazione importante. La volontà è quella di portare i giovani delle Primavera ad allenarsi con la prima squadra per crescere. Ora c'è questa possibilità e può essere un'opportunità. Millico? Ha doti importanti. Per passare in prima squadra deve imparare a lavorare anche senza palla, ma ha sicuramente grandi qualità. Oltre a lui ci sono altri ragazzi interessanti, come Adopo e Ferigra. Il primo è un giocatore che potrebbe diventare importante anche nel futuro, ha una struttura fisica importante, gli manca ancora un po’ di malizia. Il secondo si è allenato con noi anche l’anno scorso. Come tutti i ragazzi che fanno bene con la Primavera devono acquisire forza toccando la prima squadra e crescendo Obiettivi e desideri per il 2019? Ho tanti desideri: il primo è quello di fare una grande partita domani, in uno stadio importante contro una squadra di qualità. Dobbiamo subito reagire dopo la sconfitta in Coppa Italia. Siamo tutti arrabbiati e ci siamo rimasti male. Spero che tutto questo domani si possa trasformare in qualcosa di bello e di forte. Non dobbiamo guardare ora la classifica, ma pensare ad una partita alla volta evitando gli errori di ingenuità commessi contro la Fiorentina".