Dopo lo 0-0 arrivato contro la SPAL, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "E' normale soffrire, qui hanno sofferto tutti, l'Atalanta ha perso, c'è un pubblico infuocato, gli arbitri vengono condizionati, non capisco come siamo rimasti in 10. C'era la possibilità di andare in vantaggio ma c'è stata una spinta su Belotti, sono incavolato perché mi sarebbe piaciuta giocarla in 11 contro 11, ce lo meritavamo. Belotti? Ha fatto bene, si è impegnato in una gara di poco gioco bello ma molto combattuta, nel calcio si vive di episodi e sarebbe stata giusto giocarcela 11 contro 11".