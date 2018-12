Torino, Mazzarri: "Sbagliato gol assurdi, dovevamo chiudere la partita"

Fonte: torinofc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del pareggio contro la Lazio, l'allenatore Walter Mazzarri ha commentato così la prestazione dei granata: "I primi dieci minuti della partita siamo entrati male, poi siamo riusciti a fare una grande gara contro una squadra forte davanti al loro pubblico. Peccato, abbiamo sbagliato gol assurdi, questa partita andava chiusa. Sfruttiamo male delle situazioni da ultimo passaggio, se non si migliora la qualità nella fase offensiva si perdono punti. Milinkovic-Savic ha fatto un grandissimo gol, ma noi pochissimi minuti prima abbiamo sbagliato la rete del raddoppio. Se non chiudi la partita è normale che una squadra forte come la Lazio possa sempre pareggiare. C'è anche da dire che siamo stati un po' sfortunati, De Silvestri ha preso una traversa ed un palo, dovevamo essere più bravi a chiuderla e vincerla. Oggi serviva più lucidità e freddezza, abbiamo anche sprecato una occasione nella quale eravamo quattro giocatori contro due. Troppe ingenuità ci possono costare care. Belotti? Sta bene e fa un lavoro incredibile in avanti. Siamo una squadra che crea tanto, De Silvestri ogni partita ha tre palle gol, dobbiamo essere più cinici".