Torino, Mazzarri sbotta: "Stufo di questa disparità di trattamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'uno a uno casalingo del suo Toro contro la Fiorentina: "Abbiamo giocato contro una squadra che dal punto di vista del gioco ha sempre messo in difficoltà tutti, oggi mi dicono che abbiamo avuto una supremazia territoriale del sessantasei percento. Dal punto di vista del gioco e delle azioni abbiamo fatto una signora partita contro una grande squadra, poi ci sono altre cose che mi hanno fatto incavolare. La mia espulsione? Su Rincon in precedenza c'era stata situazione simile, e io vorrei essere rispettato come gli altri club e gli altri allenatori. Dall'altra parte c'è stato un fallo simile e non si è adottato lo stesso metro di giudizio. Si vede che alla prima cosa vengono per mandarti via, sennò chiedi il VAR. Belotti ha preso una botta in area ed è stato a terra mezz'ora, l'avversario era in ritardo e gli ha dato un colpo a mezza vita. Sono episodi che andrebbero rivisti al VAR, come altri in precedenza. Il Torino gioca bene, sono episodi negativi che vanno ad incidere sul risultato. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, anche gli arbitri devono farlo. Io protesto e mi mandano via, l'altro allenatore fa lo stesso e non viene cacciato. Questa disparità di trattamento non mi va più bene".

Sul VAR a chiamata: "Dal momento che c'è il VAR, sarebbe normale averlo. Anche il quarto uomo può collaborare, se col Napoli c'è Koulibaly che butta via la palla il quarto uomo è sereno e può aiutare l'arbitro. Non che poi alla prima occasione vieni buttato fuori perché dai fastidio. Qua si perdono punti, con il Napoli si è meritato di perdere, fatemi però giocare dieci contro undici, poi magari perdo lo stesso. Quando la mia squadra merita di perdere sono talmente bischero che sono autolesionista. Quando giochi bene e fai una grande gara contro una splendida Fiorentina e poi ci sono anche episodi magari rispettami un pochettino di più. Giochi bene, crei i presupposti, poi è difficile intervenire sull'ultimo passaggio. Iago a Bologna era lucidissimo, oggi era uno che poteva rifinire, ma non è stato così lucido. Uno cura la psicologia del ragazzo, gli dice 'farai meglio la prossima volta'. Questa squadra cresce, sta dominando, sta facendo recupero alto".

"Il regolamento è regolamento, ma dato che si è giocato bene facendo forcing tutta la partita è normale che gli altri si difendano e se c'è qualcosa andatelo a rivedere. Loro si difendono a quattro come facevo qualche anno fa, impostando a tre. Chiesa è un esterno anomalo, lo tengono alto e appena recuperano palla la danno a lui che è devastante. Aina preferito a Berenguer? Il secondo è un attaccante e poteva concedere qualcosa come a Bologna nel duello con Chiesa, Aina sta bene ed era più adatto a questa contrapposizione. Ha fatto il terzino, se c'è da fare la diagonale la fa benissimo. Berenguer ha fatto bene a Bologna, ha fatto qualche errore di ingenuità, ogni tanto sta in panchina".