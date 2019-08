Nel segno di Simone. Lo stato di forma palesato da Zaza in questa primissima porzione di stagione suggerisce a Walter Mazzarri di non rivoluzionare il suo scacchiere tattico in vista della gara contro il Wolverhampton. L’ex giocatore del Valencia verrà quindi confermato come parte integrante del tridente avanzato che si andrebbe a comporre con la presenza del Gallo Belotti e di Berenguer sulla corsia esterna. Pochi dubbi sulla linea mediana con Baselli e Meite confermati nel cuore del centrocampo, mentre sulle corsie laterali i galloni dei favoriti spettano a De Silvestri e Ansaldi. L’unico dubbio in fase arretrata riguarda il terzo elemento del trio di difensori centrali, con Bremer e Bonifazi a giocarsi una maglia per affiancare Izzo e Nkoulou. Impegno proibitivo, dunque, ma che il Tore è pronto ad affrontare a viso aperto.