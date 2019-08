Torino, Mazzarri: "Sconfitta che ci servirà per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara persa contro il Wolverhampton, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo abbiamo avuto il torto di non aver fatto il gol quando si poteva. Nel possesso palla siamo stati superiori in casa a loro, purtroppo il calcio è così: un episodio cambia l'aspetto della gara ma siamo stati in partita fino all'ultimo. Avessimo fatto il 2-2 con Meité avremmo fatto l'arrembaggio finale per andare ai supplementari. Sapere che dovevamo fare più di loro perché l'andata era andata così ci ha un po' condizionato. Eravamo un po' ansiosi di segnare subito e l'abbiamo un po' pagata. Questa partita ci servirà per crescere perchè abbiamo fatto una prova bellissima in un campo difficile".

Differenza fra Toro e Wolves?

"Loro hanno tantissima qualità e appena fai un errore ti puniscono. Oggi non si è vista questa differenza. Archiviamo questa sconfitta, sono sei partite che ci faranno crescere e ci servirà per il futuro".

Quanto sarebbe stato bello se il Toro fosse andato avanti. Quanto è grande il rammarico?

"Sarebbe piaciuto. Ma fa parte del percorso. All'andata eravamo contratti, loro sono cinici. Sono forti. Nel calcio ci sta di perdere, è andata male e andiamo avanti. L'anno scorso l'Atalanta è uscita ai preliminari contro forse un avversario meno forte del nostro, noi siamo usciti a testa alta. Pensiamo al campionato che abbiamo iniziato bene. Inizia il nostro percorso e con questa esperienza ci servirà per il campionato".

L'arrivo di Laxalt e Kamano?

"Io parlo di partita e basta. Di mercato non parlo".

Al Toro servirebbe Ibrahimovic?

"(ride ndr). Speriamo di recuperare tutti per l'Atalanta".

Zaza come sta?

"Non so se è recuperabile fra due giorni. E' l'unica cosa abbastanza certa. Ha preso una botta al ginocchio, volevo provare a tenerlo in campo ma avrei dovuto levarlo prima. Da un certo punto in poi sembrava non rendesse più come all'inizio".