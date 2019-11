Torino, Mazzarri: "Se commetti certi errori è normale che poi perdi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport dopo Torino-Inter 0-3 è intervenuto il tecnico granata Walter Mazzarri:

Cosa l’ha lasciata più male di questa serata? “Non possiamo fare questi errori difensivi così ingenui contro una squadra così forte. Qualunque cosa dica ora sembrano scuse, i ragazzi sanno che hanno fatto errori che non dovevano fare. Abbiamo provato a riaprirla, la volontà c’è stata. Non siamo stati capaci di riequilibrarla, abbiamo avuto tante occasioni, ma parlare non serve a nulla, soprattutto dopo un 3-0. La reazione c’è stata ma non è stata concretizzata. Bisogna analizzare la partita così i giocatori, loro sanno cosa si è sbagliato. Dispiace perché questo risultato lascia apparire la partita in un certo modo. Se fai certi errori è normale che poi perdi”.

Come si può ricompattare l’ambiente? I tifosi nel finale hanno contestato la squadra: “Conosco l’emotività del momento, è normale che i tifosi vogliano di più. Se si parla adesso si fanno solo dei danni”.

Cosa manca? “Lo scorso anno in tutto l’anno abbiamo perso due partite solo fuori casa. Dobbiamo ritrovare le componenti che ci hanno contraddistinto lo scorso anno. La storia di quello che è successo quest’anno la sanno tutti, tra infortuni e mancanza di condizione. Sono cose che sappiamo. L’ultima a Brescia l’abbiamo fatta bene, oggi volevamo fare una gran partita, ma quando prendi un gol così ti cambia tutto”.

Belotti? “È all’ospedale, mi dicono sia una forte contusione al fianco sinistro. Non dovrebbe essere nulla di serissimo”.

Più difficile incontrare la Juventus o l’Inter? “Non entro nel merito. Preferisco uscire da questi discorsi”.