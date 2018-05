Torino, Mazzarri: "Se sono qui è perché credo nella crescita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino Walter Mazzarri parla così del suo progetto in granata e della prospettiva di far crescere il Toro come fece col Napoli: "Devo sentirle le cose. Se vengo in un posto del genere e perché credo nella crescita. Se tutte le componenti vanno verso una certa direzione, il posto è quello giusto. Sono qui a Torino proprio per questo".