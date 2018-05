Torino, Mazzarri: "Sentire l'accoglienza di Napoli è come tornare a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo il pareggio sul campo del Napoli. Dopo un siparietto nel quale intervistava l'inviato, ha esordito: "Nel primo tempo si è sbagliato tanto ma per assurdo il gol ce lo siamo fatti da soli. Ci siamo parlati e abbiamo giocato con scioltezza, bella partita e risultato che darà fiducia e autostima per la crescita della mia squadra. Ritorno a "casa"? Una vostra collega mi salutava, mi sono confuso. Ho passato 4 anni intensi con rapporti belli. Sentire questa accoglienza è come tornare a casa. Ora la mia nuova casa è il Torino e cercherò di farmi apprezzare come successo qui. Chi meritava lo Scudetto? Non voglio entrare nel merito ma penso che questo punto fatto oggi non sarà decisivo. Per il resto preferisco non mettere bocca. Inter? Mi sono reso conto che non potevano esserci programmi. Una serie di cose mi hanno fatto vedere che non poteva andare, anche se il tempo mi ha detto che avrei lavorato bene anche lì. Poi è iniziato un ciclo, interrotto per una serie di motivi".