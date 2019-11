Torino, Mazzarri: "Siamo ripartiti dal derby, Belotti fantastico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino interrompe il digiuno di vittorie che durava dal 26 settembre e lo fa con un netto 4-0 nei confronti del Brescia: una partita decisa dalla doppietta nel primo tempo di Belotti, bravo a trasformare entrambi i rigori concessi, e nella ripresa da Berenguer, subentrato a Verdi, che ha avuto il merito di mettere in ghiaccio la partita. Un risultato più che soddisfacente per Walter Mazzarri che, ai microfoni di Sky Sport, si complimenta con i suoi: "Abbiamo sbloccato la partita meritatamente, creando presupposti per far gol. La mancanza di risultati ci ha fatto partire contratti, ma superato quel momento abbiamo fatto molto bene e devo fare i complimenti a tutti. Le critiche fanno parte di questo mestiere, dopo due partite fatte male si fanno tragedie. Oggi mi sono arrabbiato tanto perché sul 2-0 gli abbiamo dato la possibilità di rimettersi in partita. Noi dovevamo ripartire dal derby guardando le squadre che affrontiamo nello stesso modo: nel derby ci siamo ricompattati facendo una partita come quelle dell'anno scorso. La Serie A è difficile per tutti, le squadre sono competitive e tutto dipende da come si affrontato le partite. Noi avevamo molti giocatori non al top, ma oggi siamo stati ripagati dalla prestazione. Adesso non ci voleva la sosta, ma quando ritorneremo bisognerà ripartire dalla prestazione" sono state le sue parole. Un commento, infine, sui singoli con la coppia d'attacco sotto i riflettori: "Verdi? Parliamo della squadra, lui ha fatto bene come tutti. Partner ideale di Belotti? Per me Andrea deve giocare centravanti con una seconda punta mobile che gli gira intorno perché lui ha bisogno di spazio. L'anno scorso abbiamo giocato quasi sempre con il 3-4-3 con due mezze punte e lui poteva innescare la sua potenza. Che faccia gol o no è fantastico perché allunga la squadra e fa giocare bene gli altri due" ha concluso.