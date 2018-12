© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio parlando così dell'emergenza portieri: "Menomale che abbiamo anche Rosati... Sirigu e Ichazo sono un po' acciaccati ma li abbiamo portati. Domani con Di Sarno decideremo chi parte dall'inizio. Sirigu dovrebbe essere più avanti nel recupero ma decidiamo domani. Se scambierei la mia rosa con quella di Inzaghi? Mi volete portare su un terreno dove non voglio andare. Rispondo con i numeri, loro sono arrivati l'anno scorso davanti e per ora hanno più punti, anche per altri motivi. Quindi li rispetto".