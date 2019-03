© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, commenta il successo dei granata comntro il Chievo. Ecco le sue parole a Torino Channel: "Si è sofferto tanto, non si è giocato bene un po' per merito del Chievo che è una squadra che non fa giocare bene nessuno. Erano particolarmente veementi, particolarmente organizzati, stavano bene fisicamente, non avevano nulla da perdere. Tutti questi fattori hanno fatto sì che non si giocasse come piace a me, si è sofferto troppo, bisogna giocare meglio. Sono contento però che abbiamo preso punti, a volte si devono fare anche partite sporche ma serve cambiare registro".