Torino, Mazzarri: "Sono contento, buon secondo tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto al termine del match contro il Napoli (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

Un bel pareggio contro il Napoli, ma non avete giocato granché bene nel primo tempo.

"Abbiamo fatto una buona fase difensiva, ma facevamo troppi errori tecnici. Ci siamo quasi fatti gol da soli. Nel secondo tempo si è visto il nostro gioco, sono molto contento".

Che campionato ha visto?

"Io sono abituato a vedere in casa mia, spero di programmare un futuro migliore".

C’è un po' di rimpianto?

"Abbiamo interrotto la serie positiva in un paio di partite difficile. Nel momento che dovevamo fare l’ultimo sforzo alcuni giocatori importanti si sono infortunati, non ce l’abbiamo fatta. Ma questo periodo servirà a me e alla società per programmare il futuro".