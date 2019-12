Torino, Mazzarri: "SPAL? Partita stregata, il pallone non voleva entrare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il ko interno con la SPAL: "Eravamo partiti benissimo, certe partite sono stregate. Potevamo segnare il secondo gol, ma la palla non voleva entrare. Abbiamo subito il pari mentre eravamo in 10, poi nella ripresa, quando eravamo convinti di schiacciarli, siamo rimasti in 10 per due gialli a Bremer molto opinabili. Nonostante l'inferiorità numerica siamo andati all'attacco alla ricerca del secondo gol che sarebbe stato meritato. Abbiamo fatto benissimo anche in 10. Sono gare stregate, la SPAL alla prima uscita ha trovato il gol. Risposte dalla squadra? Sì, purtroppo però quando la palla non vuole entrare, non entra. Non c'è molto da dire. Forse ho sbagliato a mettere nel finale un altro attaccante, forse avrei dovuto limitare i danni. Chi sente la causa come il sottoscritto sta male dopo un ko. Dobbiamo portare la sorte dalla nostra parte, nelle ultime due partite non ne è andata bene una".