Torino, Mazzarri: "Spalletti non mi ha stupito, a Ferrara la prova del nove"

L'allenatore granata Walter Mazzarri analizza così la vittoria del suo Toro contro l’Inter ai canali ufficiali del club: “Dal punto di vista della prestazione sono molto contento, mentre per quanto riguarda l’espressione di gioco ci sono state partite nelle quali abbiamo fatto molto meglio senza magari ottenere la vittoria. È stata una partita particolare, molto tattica: del resto quando due squadre si affrontano a specchio, con lo stesso sistema di gioco, è normale che succeda. Non posso dire che il collega Spalletti mi abbia stupito cambiando il modulo, però questo significa che abbiamo fatto bene, sinora, se veniamo affrontati con questo rispetto da una squadra molto forte come l’Inter. In settimana mi sono arrabbiato tantissimo con la squadra: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia non ho evidentemente digerito nemmeno la sconfitta contro la Roma, maturata oltretutto in quel modo, con nostre grandi ingenuità. Stasera invece la squadra ha risposto alla grande, i ragazzi hanno approcciato bene il match e sono stati sempre attenti e concentrati. Dopo il gol la partita per noi s’è messa in discesa, a loro abbiamo concesso poco o nulla. Peccato però non averla chiusa, così s’è dovuto soffrire sino all’ultimo per portare a casa questi tre punti. La partita della svolta? Vorrei che lo fosse, dipenderà da domenica prossima a Ferrara contro la SPAL. Ecco, quella sarà la prova del nove per vedere se abbiamo capito gli errori che nel girone d’andata ci hanno fatto perdere punti importanti”.