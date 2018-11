Torino, Mazzarri: "Squadra che dà soddisfazione, ora avanti così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo di Genova, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Ogni tanto facciamo qualche errore ma quando facciamo le cose tutti insieme, la squadra dà soddisfazione, sono ragazzi che imparano velocemente, abbiamo una bella fisionomia di gioco per ora sono contento ma dobbiamo essere sempre così con tutti e su tutti i campi e poi potremo dire che la crescita è stata importante. Torino imbattuto in trasferta? Anche in casa abbiamo perso poco, una un po' rocambolesca, contro il Napoli non abbiamo fatto bene, il Torino sta facendo bene sempre anche quando non vince. Lei era in tribuna, ma Frustalupi è bravo? E' bravo, giusto che si prenda un po' di meriti, è 20 anni che è con me e potrebbe anche allenare per conto suo per come è preparato".