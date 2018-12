© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato a Radio Rai dopo la vittoria sul Genoa: “Io sto bene, poi quando vinco sto ancora meglio anche se possiamo ancora migliorare. Dobbiamo dare merito agli avversari che hanno combattuto, poi se non chiudi la partita rischi di buttare via il risultato. Prendiamoci la vittoria, poi da domani si lavorerà su questa gara. Potevamo fare meglio nel secondo tempo. Ero abbastanza contento nel primo tempo, siamo stati bravi a recuperare la partita, mentre non mi è piaciuto quasi niente del secondo tempo. Nella ripresa dovevamo giocare più svelti e chiudere la partita. Ora lavorerò singolarmente in settimana”.