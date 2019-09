Torino, Mazzarri su Nkoulou: "Dovrei convocarlo per il Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando rientrerà Nicolas Nkoulou? Una domanda che in molti fra i tifosi del Torino si stanno facendo dopo le scuse del centrale francese dopo i dissapori in fase di mercato. Oggi in conferenza stampa prima del match contro il Sampdoria ha fatto il punto della situazione il tecnico dei granata Walter Mazzarri: "Fossimo stati in emergenza, lo avrei portato. Vi dico due numeri: si è allenato in disparte 23 giorni, non può avere la condizione ottimale. Da cinque giorni è tornato con noi, ho ritenuto che si allenasse con Ansaldi oggi e che lunedì facesse la partitella. Se farà quello che spero che faccia, dovrei convocarlo con il Milan".