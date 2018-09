Torino, Mazzarri su Velazquez: "Ci sono talenti anche tra gli allenatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato del collega di casa Udinese, Julio Velazquez. "Così come per i giocatori, a volte ci sono giovani talenti anche tra gli allenatori. Arrivai al Livorno dalla Pistoiese, ero uno sconosciuto, ma vinsi il campionato e poi ho avuto la mia carriera. Io quando studio le squadre penso a come giocano i giocatori, non agli allenatori. L'allenatore secondo deve far rendere i giocatori e non deve farli litigare. Ed è una cosa si può fare a 30 anni come a 50".