Torino, Mazzarri su Verdi: "Mai pensare al valore del proprio cartellino"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato anche di Simone Verdi. "E' un giocatore fatto, non bisogna mai pensare al valore del proprio cartellino. Deve sfruttare le sue qualità per aiutare la squadra, non deve pensare a nient'altro. Io cerco di minimizzare questo aspetto. Lui sta migliorando la sua condizione, a Brescia nel primo tempo ha fatto bene ed è stato protagonisti nei primi due gol. Poi è calato e l'ho tolto, ma a Brescia è stato importante per noi".