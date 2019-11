Torino, Mazzarri: "Tanti infortuni? Non serve piangersi addosso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarà neanche Simone Zaza nella sfida che del Torino domani contro il Brescia, ma Walter Mazzarri non vuole pensarci e nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Brescia, ha affermato: "In rosa abbiamo tanti giocatori da tenere in considerazione. Anche in passato ho avuto tanti assenti ma non ne ho mai parlato. Non serve piangersi addosso, ma motivare al massimo chi li sostituirà. Non ne voglio parlare, non voglio alibi".

