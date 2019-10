© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le sole tre vittorie ottenute finora in campionato dal Torino hanno messo a rischio la posizione di Walter Mazzarri. La prossima settimana il presidente Urbano Cairo tornerà a far visita alla squadra per cercare di scuoterla prima della delicata sfida contro il Cagliari.

Due candidati alla panchina - Qualora le cose non dovessero migliorare sono già emersi i primi candidati a prendere il posto di Mazzarri. Si tratta, secondo quanto riportato da Tuttosport, di Gennaro Gattuso e Davide Nicola, due tecnici molto apprezzati dallo stesso Cairo.