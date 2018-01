Torino, Mazzarri trattiene Boyé: cessione bloccata per il momento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigo lontana per Lucas Boyé: dieci presenze col Torino e appena 134 minuti in stagione, ma anche la stima di Walter Mazzarri, che nei pochi giorni in cui lo ha avuto a disposizione ha saputo apprezzarne le qualità. Cessione bloccata per il momento, l'argentino dovrebbe restare in granata per essere valutato, stando quando riferisce Sky.