Torino, Mazzarri: "Tre buone gare finora, messe in difficoltà Roma e Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Torino Walter Mazzarri, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dell'avvio di stagione dei granata: "Purtroppo in questo mondo siamo abituati a guardare solo i risultati, ma io ho visto tre buone prestazioni. Abbiamo messo in difficoltà due big come Roma e Inter, ci è mancata forse un po' di continuità. Sono contento della crescita di questo gruppo, ho la percezione che col tempo i ragazzi se la possano giocare con tutti".