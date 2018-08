Torino, Mazzarri tuona: "Chi non si rende utile sta fuori, chiunque sia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Walter Mazzarri si è concentrato anche su Iago Falque. "Ljajic ha più o meno un tempo nelle gambe, Ansaldi non è al meglio e se dovesse giocare dall'inizio, saprò già di doverlo sostituire. Cercherò di schierare chi mi darà più garanzie. Iago Falque? Non è detto che debba star fuori. Chi non si rende utile sta fuori, chiunque sia. Oggi, nelle grandi squadre, serve accettare la panchina: quando si è esclusi, bisogna essere un supporto, non un problema".