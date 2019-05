© foto di Insidefoto/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Ieri proprio avevo detto che non si è mai vinta una gara rocambolesca e oggi siamo stati bravi a fare questo. Abbiamo fatto 60 punti e non sappiamo ancora se siamo o meno nelle coppe. Siamo in crescita totale, abbiamo fatto 33 punti nel girone di ritorno, questa squadra sta prendendo consapevolezza della propria forza. Noi e la società dobbiamo essere soddisfatti, ci sono due finali da giocare e volgiamo finire questa annata al meglio. È stata la partita classica stregata, ci hanno fatto gol alla prima mezza ripartenza. Il rigore sbagliato è stato un contraccolpo psicologico, abbiamo sbagliato dei gol clamorosi. Per fortuna c’è stato l’intervallo, poi abbiamo fatto tre gol e ne abbiamo sbagliati almeno cinque o sei”.