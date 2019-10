Torino, Mazzarri: "Verdi è a un buon punto. Sta crescendo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, rispondendo anche a una domanda sull'ex Verdi: "Simone è a buon punto, a Parma ha fatto buone cose come l'assist ad Ansaldi per il gol che è un'azione provata in allenamento. E anche l'occasione clamorosa fallita da Meité è nata da Verdi".