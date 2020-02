© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport nella giornata di oggi Walter Mazzarri, che ieri sera non è tornato a Torino con la squadra, ha comunicato al club di Urbano Cairo l’intenzione di risolvere anticipatamente il contratto in scadenza a giugno. L’accordo è stato trovato velocemente con entrambe le parti che hanno riconosciuto di non poter più continuare assieme in questa situazione. Mazzarri risolverà quindi e sarà sostituito da Moreno Longo come ampiamente annunciato. Domani gli annunci ufficiali.