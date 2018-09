Torino, Mazzarri: "Vittoria cercata in tutti i modi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match di Verona contro il Chievo, Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "L'abbiamo cercata in tutti i modi, al di là dei meriti del Chievo che sapevamo che ci avrebbe aggredito come ha fatto l'Atalanta. Potevamo far meglio all'inizio, comunque si è sofferto e siamo stati bravi a non prendere gol nei primi minuti quando non eravamo noi. Fra il primo e secondo tempo, come spesso ci capita, ci raddrizziamo. E dopo nella ripresa abbiamo giocato solo noi, l'unica cosa è essere un po' più concreti. L'importante è aver preso tre punti in un campo difficile".