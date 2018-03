Torino, Mazzarri: "Vittoria che serviva per svoltare psicologicamente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha analizzato così a Radio Rai la vittoria di oggi col Cagliari: "Abbiamo mischiato qualcosa a partita in corso sorprendendo i nostri avversari. La squadra ha progressivamente cambiato marcia, è entrato Ljajic e ha fatto bene contribuendo alla vittoria. Blocco psicologico? Esatto. Fino al vantaggio abbiamo sbagliato dei gol impossibili da sbagliare. Ci voleva questa vittoria. Probabilmente questi ragazzi erano contratti, come visto con la Fiorentina. Dopo l'1-0 siamo riusciti però a giocare a calcio in modo bello e divertente. Belotti? L'ho visto contentissimo a prescindere dal fatto di non aver segnato. Questa vittoria era necessaria per tutti. Dobbiamo però continuare così, perché fra quattro giorni abbiamo una partita importante e non voglio cambi di atteggiamento".