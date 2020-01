© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri, commenta ai microfoni di Torino Channel il successo ottenuto in Coppa Italia con il Genoa che vale il passaggio ai quarti di finale: "Stimolo sempre i miei ragazzi, anche quando si gioca bene come a Roma. Con il Genoa è stata dura, avevamo 7 infortunat, due semi-indisponibili e Verdi out. Abbiamo pagato la stanchezza ed il campo pesante, che non ci agevola quando dobbiamo imporre il gioco. Ci siamo riusciti lo stesso, abbiamo creato di più e alla fine abbiamo meritato la vittoria".