Torino, Mazzarri: "Vittoria meritata. Invertite un paio di decisioni arbitrali"

Torino-Inter 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'intervista di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, andata in onda su Radio Uno Rai dopo la vittoria per 1-0 contro l'Inter:

"Sono contento. Dopo aver fatto due buone prestazioni contro Crotone e Cagliari, volevo verificare questo nuovo assetto contro una grande squadra in forma come l'Inter. È stato un test importante. Abbiamo sofferto, ma è chiaro che quando l'Inter sta perdendo le prova tutte, anche Ranocchia si è messo a fare l'attaccante per sfruttare le mischie. Sono state invertite un paio di decisioni su dei corner, da cui di solito nascono pericoli. Abbiamo comunque meritato la vittoria".

Si può parlare di Europa League?

"Si parla solo del Chievo, una squadra che non è ancora salva. I miei ragazzi devono dimostrare di riuscire a essere concentrati anche contro squadre meno blasonate".

Brucia ancora l'esonero da allenatore dell'Inter...

"Mi dispiace, se non ci fosse stato ora sarei l'unico allenatore della Serie A a non essere mai stato esonerato. È stata comunque un'esperienza positiva, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Guardo sempre avanti io, mai all'indietro"