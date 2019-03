© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato ai microfoni di Tuttosport anche della filosofia di mercato, con la scelta di vestire il granata dopo l'annata al Watford. "Prendere un giocatore fuori budget spesso è un errore strategico anche per gli equilibri dello spogliatoio. Programmare significa anche sapere sfoltire. Il mio desiderio è aprire un ciclo, ma non scordo le gerarchie, non sono io il presidente. Se sono qui è perché voglio fare qualcosa di importante per il Toro, dopo l'Inghilterra non avevo bisogno di lavorare a ogni costo".