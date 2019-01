Torino, Mazzarri vuole Pereyra: si lavora per l'ok dell'ex Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino non molla Roberto Pereyra, centrocampista del Watford e già cercato dai granata in estate. Tuttosport scrive che l'ex Udinese e Juventus vuole giocare le coppe e non è certo di poterci riuscire con la maglia del club inglese, il Toro ci pensa per la prossima estate e potrebbe ingolosirlo proprio con una qualificazione all'Europa League. Il Watford chiede 20 milioni di euro per cedere l'argentino, che guadagna 1,5 milioni di euro annui fino al 2021. Tra l'altro, nell'ambito della trattativa il Torino potrebbe offrire dei calciatori che la famiglia Pozzo potrebbe poi girare all'Udinese: su tutti Vittorio Parigini. L'obiettivo granata è ottenere prima l'ok di Pereyra per poi parlare dell'affare con la dirigenza del club britannico.