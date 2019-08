© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Europa League per il Toro di Walter Mazzarri: domani sera, infatti, alle ore 21, Belotti e compagni affronteranno i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk nell'andata del terzo turno preliminare. Il tecnico ne ha parlato così in conferenza stampa: "Hanno già passato un turno, hanno dimostrato di essere una squadra forte, tosta ed esperta. Hanno già diverse partite sulle gambe, ma anche noi siamo migliorati di condizioni: abbiamo buone chances di passare il turno. E' importante tornare a giocare qui: il manto erboso è perfetto, il pubblico ci dà sempre una grande mano a giocare come vogliamo noi. Sarebbe bello non prendere gol.

Sul Wolverhampton: "Chi? Non li conosco. Non voglio parlarne, sono arrabbiato perché i sorteggi bisognerebbe farli a bocce ferme e non in mezzo ai turni. Penso solo al Soligorsk".