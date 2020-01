© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato così delle possibili modifiche che la squadra dovrà effettuare: "A Roma abbiamo trovato un bell'equilibrio, non ci voleva questa squalifica. Mi avrebbe fatto comodo averlo anche per le rotazioni. Ma se tutti entreranno in campo come a Roma e dimostriamo di essere squadra, sostituendo due o tre interpreti non dovrebbe cambiare il nostro atteggiamento. Zaza-Belotti insieme? Credetemi, è tutto in alto mare. Oggi è l'unico allenamento forte che faremo. Io come mister non devo guardare in faccia a nessuno. E poi devo tenere un minimo in considerazione la sfida contro il Bologna, che sarà complicatissima. Devo pensare alle due partite, non solo al Genoa".