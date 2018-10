Torino, Mazzarri: "Zaza? Serve gente che tenga il ritmo per 90 minuti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato della situazione di Simone Zaza, attaccante che - almeno per ora - non rientra nelle gerarchie dei titolari. "Mi dispiace che alcuni giocatori siano arrivati qui il giorno prima della prima giornata. Vi avevo detto che avrebbero dovuto fare i test, in primis lo stesso Zaza. Serve gente che possa sostenere i ritmi del calcio moderno per novanta minuti. Qualsiasi giocatore della nostra rosa può essere sostituito da altri, magari con valori tecnici inferiori, ma che stiano bene".