Torino, Meité: "Gara subito in salita ma questa squadra ha carattere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soualiho Meité, centrocampista del Torino, ha parlato a Torino Channel al termine del pareggio contro l'Inter: "Sono contento per la prestazione mia e di squadra e per aver trovato il gol a San Siro in una partita importante come quella contro l'Inter. Il match è stato subito in salita, ma tutta la squadra ha disputato un ottimo secondo tempo e ha saputo recuperare il doppio svantaggio. Sono sicuro che giocando insieme potremo fare ancora meglio e crescere ulteriormente. Questa è una squadra che ha carattere".