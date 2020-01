© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Torino non si perdono le speranze di arrivare ad Amin Younes. Nonostante la concorrenza della Sampdoria che ha già ratificato un accordo con il Napoli, i granata restano in gioco almeno sino a quando non sarà l’ex giocatore dell’Ajax ad esprimere a chiare lettere la sua preferenza per una destinazione tra le tante possibili. Restano valide anche le piste in uscita, e non solo quella ormai definita rispetto al futuro di Bonifazi che tornerà ad essere un giocatore della Spal. Iago Falque resta oggetto di discussione, ed anche il futuro di Simone Zaza è tutto da scrivere. Il tempo inizia a stringere, ma in casa Torino c’è la convinzione di avere diverse cose da fare.