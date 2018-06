Torino, mercato: Ndong del Sunderland, accordo ancora lontano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Abbiamo accettato l'offerta del Torino per Ndong, ora devono concludere le parti". Queste le parole del direttore sportivo del Sunderland, pubblicate sulla testata britannica Sunderland Echo in merito al possibile trasferimento centrocampista del Gabon, Didier Ndong. Si parla del 24enne del Watford in prestito dal Sunderland su cui il Torino ha messo gli occhi. Il centrocampista piace a Gianluca Petrachi, come assicurano in Inghilterra, ma che la trattativa sia in dirittura di arrivo è ancora tutto da vedere. Al momento la società granata smentisce le parole di Charlie Metven, il ds del club inglese, che di fatto ha avvicinato e non poco il giocatore a Torino. Per la testa britannica, tra il Toro e il Sunderland ci sarebbe un'intesa di massima: un accordo sulla base di 7,5 milioni per il cartellino del centrocampista. Trattativa però smentita dalla società granata, che lascia Ndong nella lista dei papabili senza però confessare alcuna trattativa.