Torino, mercato: piace Nicolas Gonzalez dell'Argentinos Juniors

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dall'argentina ne sono certi: il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, sarebbe sulle tracce di Nicolas Gonzalez, il talentuolo attaccante classe 1998 attualmente in rosa dell'Argentinos Juniors. Un esterno offensivo in grado di registrare un bottino di sette reti in 22 partite, giocando nella Primera Division argentina. Stando a quanto riportato oltreoceano - dalla testata Tyc Sports - la società granata starebbe pensando a un'offerta pari a 5,5 milioni di euro. Non sufficienti, però, vista la richiesta di massima del club di Buenos Aires: almeno 10 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore, già attenzionato dall'Inter e dalla Roma durante il passato mercato invernale, in patria viene accostato per talento e caratteristiche (mancino anche lui) al bianconero Paulo Dybala.